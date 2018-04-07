Kanser savaşçısı süper yiyecekler

Son çalışmalar kanser
e neden olan temel faktörün besin değeri yüksek olmayan beslenme türüyle hareketsiz yaşam şekli olduğunu gösterirken, uzmanlar bazı besinlerin kansere yakalanma riskini azaltacağını düşünüyor. Bu uzmanlar arasında yer alan İngiltere'deki Healthista isimli sağlıklı yaşam sitesinin beslenme direktörü Rick Hay
, söz konusu besinleri anlattı. Beslenmenin sebze ağırlıklı olması gerektiğini belirten Ray, "Yeşil, kırmızı, turuncu, sarı ve mor renkteki sebzeler vücudun doğal savunma mekanizmasını geliştirmesine yardımcı olur" diye konuştu. ENFEKSİYONA KARŞI BAHARAT
Sebzeler arasında yeşil yapraklılar ile turpgillerden daha çok tüketilmesi gerektiğinin altını çizen Ray, bu besinlerin antioksidan zengini ve enfeksiyonla mücadelede etkili olduğunu söyledi. Sarımsak ve soğanın vücudu temizlediğini de hatırlatan uzman doktor, portakal ve sarı renkteki meyvelerle genel anlamda sebzelerin bağışıklık sistemine iyi geldiğini ifade etti. Kırmızı renkteki sebzeler ile meyvelerin prostat kanserini gerilettiğine ilişkin bilimsel verilerin de bulunduğuna işaret eden Ray, öte yandan kanserle ilişkilendirilen vücuttaki enfeksiyonu ortadan kaldırmak için baharatların önemli bir yeri olduğu bilgisini de paylaştı. EN ETKİLİSİ YEŞİL ÇAY
Fermante edilmiş ve probiyotik ürünlerin de sindirim sistemindeki yerine de dikkat çeken Ray, kefir ve lahana turşusunun bu anlamda dünyanın dört bir yanında erişilebilen iki önemli probiyotik besin olduğunu bildirdi. İngiliz uzman, kuruyemiş ile tohumların gerek mineral ve yağ içerikleri gerekse vücuttaki enfeksiyonu azaltması bakımından önemini hatırlatarak, kanserle mücadeledeki birinci içeceğin ise yeşil çay olduğunu aktardı. Bu ölümcül hastalıkla mücadeledeki son önemli besin grubunun mantarlar olduğunu belirten Ray, mantarların içinde bulunduğu minerallerin bağışıklığı güçlendirdiğini ifade etti.