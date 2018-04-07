Recep Akdağ: Kimyasal hadım geliyor

Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ,
Bakanlar Kurulu'nda
imzaya açılan cinsel istismar
düzenlemesine ilişkin
Meclis'te gazetecilerin
sorularını yanıtladı.
Düzenlemeyle kimyasal
hadımın TCK'ya gireceğini
belirten Akdağ "Çocuğa
tecavüz edip sonrasında
çocuğu öldürene ağırlaştırılmış müebbet hapis
cezası
geliyor" dedi.
Akdağ, TCK'da en
ağır cezanın bu suçu işleyenlere
verileceğini söyledi.
Tasarının 12 maddeden
oluştuğunu ifade
eden Akdağ, "Bir çocuğa
tecavüz edilmiş ve öldürülmüşse
ağırlaştırılmış
müebbet hapis getiriyoruz.
Ağırlaştırılmış müebbet
hapis cezasının üst sınırını
ciddi olarak artırıyoruz.
Bu konuda, çocuklara
karşı tecavüz ve öldürmenin
cezası 50 yıl hapis yatmaya
dönüşüyor ki Türk
Ceza Kanunu'nda böyle
bir ceza yok" diye konuştu.
Akdağ, takdir indirimine
dokunmama kararı
aldıklarını ifade etti. KİMYASAL KASTRASYON
Tasarıda kimyasal kastrasyonun da yer aldığını belirten Akdağ, şöyle devam etti: "Cezaevinden çıkanların belli dönem rehabilitasyonu gerekiyor. Bununla birlikte eğer ilgili hâkim heyeti karar verirse uzman görüşü almak kaydıyla uygun gördüğü vakalara cinsel isteğin baskılanması amacıyla belli hormonlar verilebilecek. Her yıl bunu ilgili mahkeme gözden geçirecek ve sürüp sürmeyeceğine karar verecek. Ama aynı zamanda da ciddi bir rehabilitasyon gerçekleştirilecek. Çocuklara istismardan dolayı ceza alanların cezaevinde yattıkları süre içinde de rehabilitasyona tabi tutulması söz konusu olacak."