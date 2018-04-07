Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Yaşam Haberleri > Recep Akdağ: Kimyasal hadım geliyor

Recep Akdağ: Kimyasal hadım geliyor

Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ düzenlemesiyle kimyasal hadımın TCK’ya gireceğini belirtti

ANKARA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 7.4.2018
Recep Akdağ: Kimyasal hadım geliyor
Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ, Bakanlar Kurulu'nda imzaya açılan düzenlemesine ilişkin Meclis'te gazetecilerin sorularını yanıtladı. Düzenlemeyle kimyasal hadımın TCK'ya gireceğini belirten Akdağ "Çocuğa tecavüz edip sonrasında çocuğu öldürene ağırlaştırılmış cezası geliyor" dedi. Akdağ, TCK'da en ağır cezanın bu suçu işleyenlere verileceğini söyledi. Tasarının 12 maddeden oluştuğunu ifade eden Akdağ, "Bir çocuğa tecavüz edilmiş ve öldürülmüşse ağırlaştırılmış müebbet hapis getiriyoruz. Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasının üst sınırını ciddi olarak artırıyoruz. Bu konuda, çocuklara karşı tecavüz ve öldürmenin cezası 50 yıl hapis yatmaya dönüşüyor ki Türk Ceza Kanunu'nda böyle bir ceza yok" diye konuştu. Akdağ, takdir indirimine dokunmama kararı aldıklarını ifade etti.

KİMYASAL KASTRASYON
Tasarıda kimyasal kastrasyonun da yer aldığını belirten Akdağ, şöyle devam etti: "Cezaevinden çıkanların belli dönem rehabilitasyonu gerekiyor. Bununla birlikte eğer ilgili hâkim heyeti karar verirse uzman görüşü almak kaydıyla uygun gördüğü vakalara cinsel isteğin baskılanması amacıyla belli hormonlar verilebilecek. Her yıl bunu ilgili mahkeme gözden geçirecek ve sürüp sürmeyeceğine karar verecek. Ama aynı zamanda da ciddi bir rehabilitasyon gerçekleştirilecek. Çocuklara istismardan dolayı ceza alanların cezaevinde yattıkları süre içinde de rehabilitasyona tabi tutulması söz konusu olacak."
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Recep Akdağ: Kimyasal hadım geliyor
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN