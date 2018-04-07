Son Dakika: Adana'da yengesinin yerine teslim oldu, parmak izinden yakalandı

Hırsızlık suçundan denetimli serbestliği bulunan 3 aylık hamile Emine G., yengesi 6 çocuklu Sürmeli G.'nin 13 yıl 4 aylık kesinleşmiş hapis cezasını çekmek için Adana Adliyesi'ne giderek teslim oldu. İnfaz Büro Amirliği ekipleri tarafından gözaltına alınan Emine G.'nin parmak izi kontrolünün ardından Sürmeli G.'ye ait kimliğe kendi fotoğrafını yapıştırarak adliyeye geldiği saptandı.

YENGESİNİN 6 ÇOCUĞU İÇİN YAPMIŞ

Soruşturmayı sürdüren polis, firari Sürmeli G.'yi yakalamak için çalışma başlatırken, Emine G.'nin ise ifadesinde, "Yengemin 6 çocuğu var. Bu nedenle o cezaevinde yatmasın çocukları ortada kalmasın diye böyle yaptım" dediği öğrenildi. Emine G., 'Resmi evrakta sahtecilik' suçundan adliye'ye sevk edildi.