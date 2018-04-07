Son dakika: Antalya'daki çifte cinayet davasında flaş gelişme! 7 yaşındaki oğlu ifade verdi, tahliye edildi

ANTALYA'DAKİ ÇİFTE CİNAYET DAVASINDA FLAŞ GELİŞME!

Antalya'nın Serik ilçesinde yaklaşık 1.5 yıl önce eşi Gamze Tuncel (23) ile ilişki yaşadığı öne sürülen Rüşti Limon'u (54) öldürdüğü iddiasıyla, olaydan 6 ay sonra tutuklanan Önder Tuncel (32) davanın ilk duruşmasında tahliye edildi. Duruşmada ifade veren çiftin 7 yaşındaki oğlu, "O akşam annemle mısır pişiriyorduk. Kapı çalındı. Bir adam geldi. Önce annemi, sonra da kendini vurdu" dedi.

Serik'e bağlı Yukarı Kocayatak Mahallesi'nde tek katlı evde 2016 yılı Aralık ayında meydana gelen olayda, Önder Tuncel'in eşi Gamze Tuncel ile Aksu ilçesinde pazarcılık yapan Rüşti Limon başına birer el tabancayla ateş edilerek öldürülmüş halde bulundu. Olay yeri inceleme ekipleri tarafından yapılan araştırmada Rüşti Limon'un üzerinde el yazısıyla yazılmış bir intihar notu ve olayda kullanılan tabanca bulundu.