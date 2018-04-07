Son dakika: Eskişehir'deki silahlı saldırıya ilişkin yeni gelişme

YÖK Başkanı Saraç, önceki gün Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Eğitim Fakültesinde bir öğretim görevlisinin silahlı saldırısı sonucunda 4 akademisyenin hayatını kaybettiği olayın hemen ardından Rektör Prof. Dr. Hasan Gönen'i telefonla arayarak saldırı hakkında detaylı bilgi aldı.

Saraç daha sonra, Yükseköğretim Denetleme Kuruluna talimat vererek Kuruldan bir üyeyi Osmangazi Üniversitesindeki silahlı saldırıya ilişkin idari soruşturma yapmak üzere görevlendirdi. Görevlendirilen üye saldırının yaşandığı gün Eskişehir'e gitti.

Yekta Saraç, Eskişehir Osmangazi Üniversitesindeki "silahlı saldırı" olayını görüşmek üzere YÖK Genel Kurulunu, 12 Nisan Perşembe günü olağanüstü toplantıya çağırdı.

Genel Kurulda, silahlı saldırıya ilişkin idari soruşturma yapmak üzere görevlendirilen Yükseköğretim Denetleme Kurulunun olaya ilişkin hazırladığı rapor görüşülecek ve Kurulda üniversite yönetiminin "idari ve hukuki" bir kusuru olup olmadığı da ele alınacak.

"İHMALİ TESPİT EDİLEN YETKİLİLERİNİN OLMASI HALİNDE GEREĞİ DERHAL YAPILACAK"

Ayrıca Genel Kurula çağrılan Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Gönen'den, saldırgan ile ilgili üniversite tarafından daha önce başlatılan soruşturmanın süreci ve saldırı hakkında bilgi alınacak.

YÖK yetkilileri, saldırıya ilişkin savcılık tarafından yürütülen soruşturma sonucunda olayın tamamen aydınlatılacağına inançlarının tam olduğunu ifade etti.

Yetkililer, ayrıca "saldırganın soruşturulmasına dair şikayet dilekçelerinin gereği yapılmak üzere YÖK tarafından Üniversite Rektörlüğüne iletildiğini, haklarında ihmali tespit edilen üniversite yetkililerinin olması halinde gereğinin derhal yapılacağını" belirtti.

NE OLMUŞTU?

Eskişehir Osmangazi Üniversitesinde (ESOGÜ) araştırma görevlisi Volkan Bayar aralarında dekan yardımcısının da bulunduğu 4 kişiyi öldürdü. Alınan bilgiye göre, Eğitim Fakültesinde araştırma görevlisi olan Volkan Bayar henüz belirlenemeyen nedenle, fakülte binasının 3. katında Dekan Yardımcısı Mikail Yalçın, Fakülte Sekreteri Fatih Özmutlu, araştırma görevlileri Yasir Armağan ve Serdar Çağlak'ı silahla öldürdü.

VOLKAN BAYAR KİMDİR?

Üniversite ekibinde hemen hemen herkese 'FETÖ'CÜ' dediği iddia edilen Volkan Bayar, akli dengesi yerinde olmayan bir kişilik olarak tanımlanıyor. Hakkında 3 adet soruşturma olan Volkan Bayar 37 yaşında. 37 yaşında. 2004'te Gazi Üniversitesi Sınıf Öğretmenliği Bölümü'nden mezun olan Bayar, 2011'de ABD Denver Üniversitesi'nde Ölçme ve Değerlendirme alanında yüksek lisansını tamamladı. Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi'ne dönen Volkan Bayar, doktora için de tekrar yurtdışına gitmeyi talep etti. Ancak bu talebi geri çevrildi. Mahkeme kararıyla doktora yapması için Eskişehir'e gönderilen Bayar hakkında akademik personelle ilgili yalan beyanlar ve iftira ettiğine yönelik YÖK'e 3 ayrı şikâyette bulunulduğu ortaya çıktı.