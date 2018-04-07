Son dakika: İstanbul Boğazı'nda dümeni kilitlenen tanker yalıya çarptı

İstanbul Boğazı'nda dümeni kilitlenen bir tanker yalıya çarptı. Yalıya çarpan tanker 225 metre boyunda "Vitaspirit" adlı dökme yük gemisi.
Tanker Karadeniz-Marmara yönlü geçişinde Fatih köprüsü altında dümen gücünü kaybederek Lacivert ve Uskumru restoranlarının olduğu bölgede Hekimbaşı Salih Efendi yalısına çarptı.
GEMİ ÇEKİLİYOR
Olayın duyulmasının ardından bölgeye Kıyı Emniyeti tahlisiye botu ve römorkörleri sevk edildi. Tanker, Ahırkapı'ya çekiliyor.
İstanbul Boğazı gemi trafiğine kapatıldı.
YALIDA AĞIR HASAR OLUŞTU
Olayda ölü ya da yaralı bulunmazken yalıda ağır hasar oluştu.
Tankerin çarptığı Hekimbaşı Salih Efendi yalısını bir firmanın işletiği öğrenildi.
Yalıda düğün ve konser organizasyonları düzenleniyordu.