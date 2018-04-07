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Son dakika: 'nda dümeni kilitlenen tanker yalıya çarptı

Son dakika haberi... 'nda dümeni kilitlenen bir tanker yalıya çarptı. 225 metre boyundaki Malta bayraklı dökme yüklü tanker Mısır'dan geliyordu. emi, Karadeniz-Marmara yönlü geçişinde Fatih köprüsü altında dümen gücünü kaybederek Lacivert ve Uskumru restoranlarının olduğu bölgede Hekimbaşı Salih Efendi yalısına çarptı. Kazada ölen ya da yaralanan bulunmazken tanker Ahırkapı'ya götürülüyor. Boğaz, gemi trafiğine kapatıldı.

DHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 7.4.2018 16:30 Güncelleme Tarihi: 7.4.2018 16:49
Son dakika: İstanbul Boğazı'nda dümeni kilitlenen tanker yalıya çarptı

'nda dümeni kilitlenen bir tanker yalıya çarptı. Yalıya çarpan tanker 225 metre boyunda "Vitaspirit" adlı dökme yük gemisi.

Tanker Karadeniz-Marmara yönlü geçişinde Fatih köprüsü altında dümen gücünü kaybederek Lacivert ve Uskumru restoranlarının olduğu bölgede Hekimbaşı Salih Efendi yalısına çarptı.

GEMİ ÇEKİLİYOR

Olayın duyulmasının ardından bölgeye Kıyı Emniyeti tahlisiye botu ve römorkörleri sevk edildi. Tanker, Ahırkapı'ya çekiliyor.

Boğazı gemi trafiğine kapatıldı.

YALIDA AĞIR HASAR OLUŞTU

Olayda ölü ya da yaralı bulunmazken yalıda ağır hasar oluştu.

Tankerin çarptığı Hekimbaşı Salih Efendi yalısını bir firmanın işletiği öğrenildi.

Yalıda düğün ve konser organizasyonları düzenleniyordu.

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Son dakika: İstanbul Boğazı'nda dümeni kilitlenen tanker yalıya çarptı
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