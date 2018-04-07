Son dakika: Kahramanmaraş'ta şok görüntü! Çilingir çağırmadı, çocuğu iple damdan sarkıttı

Olay, Kahramanmaraş'ta adresi tespit edilemeyen bir binada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, binanın en üst katında bulunan dairenin sahipleri evden ayrılırken, evin anahtarını içeride unuttu. Çilingir çağırmak istemeyen ev sahibi, çözümü ailenin yaşı küçük üyesini iple damdan sarkıtmakta buldu.

''SAĞLAM BAĞLADIN DEĞİL Mİ?''

Evin sahibi damdan küçük çocuğu iple aşağı sarkıtırken, dışarıda olayı görüntüleyen bir şahısta "Sağlam bağladın değil mi?" diyerek yaptıkları çılgınlığın güvenliğinden emin olmak istedi.

Yürekleri ağızlara getiren olayda, küçük çocuk pencereden içeriye girerek evin kapısını açtı.