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Son dakika: ve 'ın yer aldığı selfie'ye

Son dakika haberi... Büyükşehir Belediye Başkanı AK Partili ile futbolcu 'ın da yer aldığı selfie'de görülen su şişelerini, haberinde 'şampanya şişesi' gibi gösterdiği suçlamasıyla hakkında dava açılan gazeteci , ödemeye mahkûm edildi. 7 bin 80 TL adli para cezasını ödemeyen Tekin'e haciz işlemi başlatıldı.

DHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 7.4.2018 15:46
Son dakika: Menderes Türel ve Arda Turan'ın yer aldığı selfie'ye tazminat

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı , Türk Milli Takımı'nın 2016 yılının Nisan ayında İsveç Milli Takımı ile yapacağı özel maç için 'ya gelen futbolcu ile makam aracında fotoğraf çektirdi. Türel'in sürücüsünün yaptığı selfie, gazeteci tarafından bir internet sitesinde 'Makam aracında şampanya şişeleri' başlığıyla haberleştirildi. Türel, haberdeki iddialar üzerine Twitter hesabından açıklama yaparak, "Kendi şoförümün çektiği fotoğraftaki su şişesini 'şampanya' diye yazanlar su içip ayılsınlar" dedi. Türel, paylaştığı mesajda şişenin fotoğraflarına da yer verdi. Başkan Türel, yalan haber yaptığı gerekçesiyle de Kadir Tekin'e hakaret davası açtı. 2'nci Asliye Ceza Mahkemesi, gazeteci Tekin'i haber yoluyla Menderes Türel'in kişilik haklarına haksız yere saldırdığını kabul ederek, manevi kararı verdi.

HACİZ İŞLEMİ BAŞLATILDI

Davada, gazeteci Kadir Tekin'in 'kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret' suçunu işlediği gerekçesiyle 354 gün karşılığı 7 bin 80 TL adli para cezasına çarptırılmasına hükmedildi. Söz konusu parayı ödemediği için haciz memurları, Tekin'in evinde haciz işlemi yaptı.

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Son dakika: Menderes Türel ve Arda Turan'ın yer aldığı selfie'ye tazminat
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