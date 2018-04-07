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Son dakika: 'de zedelere otomobil çarptı: 2 ölü, 2 yaralı

'nin Ulukışla ilçesinde, yaptıktan sonra yolda önlem almaya çalışan kazazedelere, başka bir otomobilin çarpıp, kaçması sonucu 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı. Kaza, gece saatlerinde Hüsniye köyü yakınlarında meydana geldi.

DHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 7.4.2018 09:19 Güncelleme Tarihi: 7.4.2018 09:36
Son dakika: Niğde'de kazazedelere otomobil çarptı: 2 ölü, 2 yaralı

İddiaya göre, sürücülerinin isimleri öğrenilemeyen 51 HF 795 ve 33 NPP 81 plakalı otomobiller, köy yolunda yaptı. Maddi hasarlı kaza sonrası, araçlarından inip, ikinci bir kazaya sebebiyet vermemek için önlem almaya çalışan kazazedelere, 51 BC 863 plakalı otomobil, çarpıp kaçtı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ambulans sevk edilirken, kaçan aracın plakası ise kaza yerinde bulundu.

OLAY YERİNDE HAYATLARINI KAYBETTİLER

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Ümit Akkuş (35) ile kayınbabası olduğu belirtilen Ramazan Dündar'ın (55) öldüğü belirlendi. Kazada ağır yaralanan Sema Akkuş (29) ve Sümeyye Akkuş (3) ise ambulanslarla Ömer Halisdemir Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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