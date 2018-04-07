İstanbul
Pendik'te bir kadın, tartıştığı kocasını av tüfeğiyle öldürdü. Fevzi Çakmak Mahallesi
Marmara Caddesi Ayçiçeği Sokak'taki evlerinde dün akşam Betül Filiz
ile kocası Sedat Filiz
arasında tartışma çıktı. Kavgaya dönüşen olayda Betül Filiz'in evdeki av tüfeğiyle ateş ettiği eşi Sedat Filiz olay yerinde hayatını kaybetti. İhbar üzerine eve gelen polis ekipleri, Betül Filiz'i gözaltına aldı. Beş çocukları bulunan çiftin son dönemde sürekli kavga ettikleri ileri sürüldü. Mahalle sakinlerinden Metin A., "Komşumuz yukarı çıkarak anneme 'Ben kötü bir şey yaptım' dedi ve dizlerinin üzerine çökerek ağladı. Biz daha sonra alt kata indik, kapı açıktı. Hemen polise haber verdik. Polis ve ambulans geldiğinde adam ölmüştü." diye konuştu.
Barış SAVAŞ