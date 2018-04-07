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Tartıştığı kocasını av tüfeğiyle öldürdü

Giriş Tarihi: 7.4.2018
Tartıştığı kocasını av tüfeğiyle öldürdü
Pendik'te bir kadın, tartıştığı kocasını av tüfeğiyle öldürdü. Marmara Caddesi Ayçiçeği Sokak'taki evlerinde dün akşam ile kocası arasında tartışma çıktı. Kavgaya dönüşen olayda Betül Filiz'in evdeki av tüfeğiyle ateş ettiği eşi Sedat Filiz olay yerinde hayatını kaybetti. İhbar üzerine eve gelen polis ekipleri, Betül Filiz'i gözaltına aldı. Beş çocukları bulunan çiftin son dönemde sürekli kavga ettikleri ileri sürüldü. Mahalle sakinlerinden Metin A., "Komşumuz yukarı çıkarak anneme 'Ben kötü bir şey yaptım' dedi ve dizlerinin üzerine çökerek ağladı. Biz daha sonra alt kata indik, kapı açıktı. Hemen polise haber verdik. Polis ve ambulans geldiğinde adam ölmüştü." diye konuştu.

Barış SAVAŞ
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Tartıştığı kocasını av tüfeğiyle öldürdü
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