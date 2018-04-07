Yabancı gazeteciler Boğaz’a hayran kaldı

SABAH Gazetesi
Dış Basın Türkiye Buluşmaları'nın üçüncüsünü gerçekleştiren yabancı basın grubu İstanbul
'daki son gününde Sabancı Müzesi'ni ziyaret etti ve Boğaz turu gerçekleştirdi. Ekibe Daily Sabah Gazetesi Politika Editörü Mehmet Çelik eşlik etti. Öğle yemeğinde grupla beraber olan SABAH Gazetesi Yazarı Hilal Kaplan "Türkiye hakkında batı dünyasında olumsuz bir algı var. Doğu ülkeleri ile de yakın ilişkiler kuruyorken SABAH'ın bu girişimde bulunması oldukça önemli" dedi. İspanya'dan El Pais Gazetesi Kültür Sanat Yazarı Margot Molina "İstanbul'a en son 20 yıl önce gelmiştim. Çok değişmiş. Gezdiğimiz kaligrafi sergisi çok güzeldi. İslam sanatı çok etkileyici" dedi. İtalya'dan Avvenire Gazetesi Terör ve Savaş Editörü Sebastiano Nello Scavo da, "Türkiye dünyanın en önemli askeri güçlerinden biri. Fakat Avrupa liderleri Türkiye'nin gücünü anlamıyor. Türkiye'nin AB'nin parçası olması Avrupa için de çok önemli bir fırsat olacak" şeklinde konuştu. Çin'den People's Daily gazetesi Ekonomi Yazarı Liu Xiaopeng ise "İstanbul'u çok sevdim. Çin'e döndüğümde özellikle gençlere İstanbul'u gelip görmelerini tavsiye edeceğim" ifadelerini kullandı. Grup İstanbul programını tamamlayarak Kapadokya'ya hareket etti.