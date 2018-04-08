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28 yıl sonra boşandılar

atv’nin çok izlenen eski dizilerinden ’da “Danyal Rıza” karakteriyle tanınan oyuncu M. Atsız Karaduman (62) 28 yıllık hayat arkadaşı Sema Aybars’tan anlaşmalı boşandı

ALİ OKTAY
ALİ OKTAY Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 8.4.2018
28 yıl sonra boşandılar
İstanbul Aile Mahkemesi'ne dava açan oyuncu Aybars'ın dilekçesine göre; çift kişisel farklılıkları ve aralarında uzun süredir devam eden geçimsizlik nedeniyle daha fazla yıpranmamak için anlaşmalı kararı aldı.
Boşanma protokolü hazırladı. Bu kapsamda Karaduman'a ait otomobil oyuncuda kaldı. Bodrum Gökçebel Köyü'ndeki dubleks daire ile tarafların müşterek oturdukları Beşiktaş Vişnezade Mahallesi'ndeki daire Aybars'ın oldu.
Karaduman boşanma kararının kesinleşme tarihinden iki hafta içinde Beşiktaş'taki müşterek konutun yarı hissesini Aybars'a devretmeyi kabul etti. Aybars da hisse devrinin yapılmasının ardından iki taşınmazı 10 yıl boyunca başkasına devretmemeyi kabul etti.
Ev ve ziynet eşyaları dahil nakdi birikimlerini ve şahsi banka hesapları konusunda da anlaşan çift, birbirlerinden herhangi bir maddi ya da manevi tazminat ile nafaka talebinde de bulunmadı. Davanın geçen gün görülen karar duruşmasına taraflar katıldı. Aybars, "Davalı ile aramızda şiddetli geçimsizlik var. Bu nedenle ayrı yaşamaktayız. Mahkemenin barışma girişiminin bir faydası olmayacak. Evliliğin mali sonuçları konusunda anlaştık. Boşanmamıza karar verilsin" dedi. Davalı Karaduman da " Açılan davayı kabul ediyorum" dedi. Tarafların boşanma ve boşanmanın sonuçları konusunda anlaşmış olduklarını ve evliliğin bir yıldan fazla sürdüğünü, tarafların boşanma isteklerini açıkça beyan ettiklerini belirten mahkeme, boşanma protokolü doğrultusunda anlaşmalı olarak boşanmalarına karar verdi.
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28 yıl sonra boşandılar
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