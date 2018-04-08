Antarktika’da ilk sebze hasadı

Antarktika
'daki
Alman bilim insanları, toprak ya da ışık olmadan büyüttükleri ilk sebzelerin hasadını yaptı. Almanya
'nın Neumayer III İstasyonu'nda görevli araştırmacılar 3 kilo 600 gram yeşillik, 18 salatalık ve 70 adet turp topladı. Sebzeler, eksi 20 dereceyi bulan soğukta, güneşin neredeyse görünmediği ortamda oluşturulan deneysel bir serada yetiştirildi. Deneyler, hem uzay
da astronotlara taze gıda sağlanmasını hem de sert iklim şartlarında sebze kıtlığıyla mücadeleyi amaçlıyor. NASA
, daha önce Uluslararası Uzay İstasyonu
'nda yeşillik yetiştirmişti.