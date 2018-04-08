Babalar Günü ne zaman kutlanacak? İşte 2018 Babalar Günü tarihi

Haziran ayında kutlanacak olan Babalar Günü, milyonlarca kişi tarafından heyecanla bekleniyor. Bu önemli günde babasını mutlu etmek için birçok kişi sabırsızlıkla bekliyor. 2018 Babalar Günü tarihi de bazı vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Peki Babalar günü bu sene ne zaman ve hangi gün kutlanacak?

BABALAR GÜNÜ NE ZAMAN KUTLANACAK?

Özel günler ve tarihleri arasında en çok araştırılan konulardan bir tanesi de Babalar Günü tarihi oldu. Hayatta en değerli varlıklarımızdan birisi olan babalarımız için en önemli günlerin başında geliyor. Özel günler takvimine göre bu yıl Babalar Günü 17 Haziran Pazar günü kutlanacak. Bugün yine sosyal medyada anlamlı sözler ve babalar günü ile ilgili paylaşımlar yapılacak.

BABALAR GÜNÜ MESAJLARI

• Baba, cennetin orta kapısıdır. Hz. Muhammed (S.A.V.) Babalar gününüz kutlu olsun.

• Derdimi, neşemi, hüznümü, mutluluğumu paylaştığım en iyi arkadaşım. Babalar günün kutlu olsun!



• Ailemin reisi, büyük aşkım. Medarı iftiharım sevgilim her şeyim! Babalar günün kutlu olsun.

• Evimizin güneşi bir tanesi olan canım babama kucak dolusu sevgi ve saygılarımla. Babacığım bir günümde değil her günümdesin. Babalar günün kutlu olsun.

• Babacığım bu kutlu günde ellerinden doya doya öper babalar gününü kutlarım. Seni çok ama çok seviyorum. Evladın.

• Gül kokulu ellerinden doya doya öperim. Canım babam seni çok seviyorum. Babalar günün kutlu olsun...

• Canım babam! Varlığın hep yüreğimi ısıttı, bana mutluluk ve güven verdi. Seni seviyorum baba...

• Varlığımızın temeli, en kutsal varlıklarımızdır babalar. Onlar bir gün değil, her gün baş tacımızdır. Tüm babalarımızın babalar gününü kutlar saygılar sunarım.

• Canım babam! Varlığın hep yüreğimi ısıttı, bana mutluluk ve güven verdi. Seni seviyorum iyi ki varsın, Babalar günün kutlu olsun.

• Koklanacak gül, açılacak gonca, yaşanacak hayat ve alınacak nefes olan sevgili babam. İkliminden tasasızlık, sevginden cesaret ve gözlerinden esaret aldığım günleri hep yaşamak isterim. Babalar gününü en içten dileklerimle kutlarım.

• Bugün başardığım ve elde edebildiğim her şeyde senin payın var. Babalar günün kutlu olsun.

• Zor zamanları kolay geçirmek için yanınızdan hiç eksik olmaması gereken ilk kişi kimdir tabi ki babamız. Babalar gününüz kutlu olsun...

• Ateşin yaktığından, güneşin hareket ettiğinden, gerçeğin bir yalan olduğundan şüphelen ama benim seni sevdiğimden asla şüphelenme babacığım, babalar günün kutlu olsun.

• Benzemez hiç bir şeye bu sevgi. Ne şiir yeter anlatmaya, ne yürek yeter bunu sığdırmaya. Babalar günün kutlu olsun babam.

• Gölgen yeter BABAM...Babalar Günün Kutlu Olsun...

• Kelimelerle anlatılamayan fedakârlık ve karşılıksız sevgiyi tarif et desen bana herhalde sadece "BABA" derdim. Babalar günün kutlu olsun Babam.

• İlk adımlarımı atarken ellerimden tutuyordun. Şimdi fark ediyorum ki babacığım, ellerimi hiç bırakmamışsın. Babalar günün kutlu olsun.

• Sensiz bir babalar günü geçiriyorum ve inan bana, kendimi çok yalnız hissediyor, çok üzülüyor ve çok üşüyorum. . . Sen benim arkadaşım, sevincim ve ışığımsın. Babalar günün kutlu olsun baba.

• Allah seni başımızdan eksik etmesin ve varlığınla bize hep huzur ver. Babalar gününüz kutlu olsun...

• Babam olduğun iç