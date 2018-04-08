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ne zaman kutlanır?

Bilişim günümüzde ve dünya üzerinde her geçen gün daha fazla değer kazanmaktadır. Belirli gün ve haftalar arasında okullarda ve yurt genelinde kutlanan özel bir gündür. Bugünde bilişimin önemi vurgulanır. Peki ne zaman kutlanır?

Giriş Tarihi: 8.4.2018 13:09
Bilişim haftası ne zaman kutlanır?

Bilişim teknolojilerini günlük hayatımızda birçok yerde kullanmaktayız. Hayatımızda her geçen gün değer kazanan bilişimin faydaları bu önemli günde çeşitli etkinlikler ile vurgulanır. Bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanan toplumlar bir adım ileri giderler. Peki ne zaman kutlanır?

BİLİŞİM HAFTASI NE ZAMAN KUTLANIR?

Bilişim haftası her yıl Mayıs ayının ilk haftasında kutlanmaktadır. Bu haftada birçok etkinlikler yapılır ve okullarda öğrenciler bilişim haftasında şiirler ve gerçekleştirir. Bilişim haftasını okullarda etkili bir şekilde tanıtmak ve kutlamak gerekir. Çünkü geleceğin anahtarı bizim gençlerimizde ve çocuklarımızdadır. Onlar bilişim konusunda ne kadar büyük adımlar atarsa geleceğimiz o kadar parlak olur. Yurt genelinde de stantlar kurularak bugünün önemi vurgulanır.

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Bilişim haftası ne zaman kutlanır?
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