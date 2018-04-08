Brezilya’da Türk Filmleri Festivali

Brezilya
'nın Sao Paulo
şehrinde düzenlenen Türk Filmleri Festivali
başladı. Türkiye'nin Sao Paulo Kültür ve Turizm Müşavirliği'nin Brezilya Kültür Bakanlığı kuruluşu Cinemateca Brasileira iş birliğinde düzenlediği festival kapsamında Cinemateca sinema salonunda 15 Nisan'a kadar 7 Türk filmi gösterilecek. "Selvi Boylum, Al Yazmalım" filmiyle açılışı yapılan Türk Filmleri Festivali'nde "Kelebeğin Rüyası, Bir Zamanlar Anadolu'da, Bal, Mavi Bisiklet, Pandora'nın Kutusu ve Nadide Hayat" filmleri ikişer kez Brezilyalı sinemaseverlerle buluşacak. Türk Filmleri Festivali boyunca, Cinemateca sinema salonunda Ara Güler fotoğraflarından oluşan sergi de ziyaret edilebilecek. AA