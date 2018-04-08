Cezaevinden çıktı, eşini ve 2 üvey oğlunu öldürdü

Tekirdağ
'da bir kişi eşini ve iki üvey çocuğunu boğarak öldürdükten sonra üvey kızını kaçırdı.
Korkunç olay, Marmara Ereğlisi
'ne bağlı Yeniçiftlik Mahallesi'nde meydana geldi. 4 ay önce 'fuhuş ve fuhuşa aracılık yapmak' suçundan tutuklanan Hayati B. (47) ile eşi Güzel B., (44) bir hafta önce cezaevinden çıktı. Tartışma sırasında dün Hayati B., sert bir cisimle eşi Güzel B. ile kadının önceki evliliğinden olan oğulları Erdinç (6) ve Arda (8) Edirne'yi yaraladı. Cani koca daha sonra eşini ve iki çocuğu boğarak öldürdü. Tüyler ürperten olay, komşuların ihbarı üzerine ortaya çıktı. Jandarmanın yaptığı araştırmada Hayati B.'nin eşinin diğer evliliğinden olan kızı M.Y.'yi de (16) zorla alarak İstanbul'a kaçırdığını tespit etti. Güzel B.'nin yakınları, Hayati B.'nin sürekli eşini fuhuşa zorladığını, çocuklarını öldürmekle tehdit ettiğini ileri sürdü.