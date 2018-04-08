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Çocuğa istismar davasında ağlatan karar

’da, 5 yaşındaki kız çocuğuna da bulunduğu öne sürülen S.S.Y., beraat etti. Çocuk İstismarı ile Mücadele Derneği Başkanı ve yardımcısı, gözyaşı dökerek karara tepki gösterdi

DHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 8.4.2018
Çocuğa istismar davasında ağlatan karar
Komşusunun 5 yaşındaki kızına "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" ve "çocuğun nitelikli ı" suçlamalarından hakkında dava açılan S.S.Y.'nin yargılanmasına, Antalya 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam edildi. Duruşmaya, tutuksuz sanık S.S.Y., çocuğun yakınları, sivil toplum örgütleri temsilcileri ile taraf avukatları katıldı.

KARAR SONRASI PROTESTO
S.S.Y., savunmasında "Linç davasıyla karşı karşıya kaldım. Beraatımı istiyorum" dedi. Mahkeme heyeti, oy birliği ile sanığın beraatına karar verdi.
Çocuk İstismarı ile Mücadele Derneği Başkanı Saadet Özkan ile Yardımcısı Yücel Ceylan, adliye çıkışında kararı protesto etti. Gözyaşlarına hâkim olamayan iki kadın, çocuğun annesinin de karardan sonra hüngür hüngür ağladığını belirtti. Çok sayıda dernek üyesi ve kadının da destek verdiği eylemde, "Çocuk istismarı önlenebilir, sen de destek ol", "Çocuk istismarına dur de" ve "Tacizi affetme, vicdanını kirletme" yazılı dövizler taşındı. Adaletin yerini bulmasını istediklerini söyleyen Saadet Özkan, "Çocuğun beyanları var, adli tıp raporları var. Mütalaada da cinsel istismar suçundan 15 yıl hapis cezası istendi. Beraat kararı çıktı" dedi.
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Çocuğa istismar davasında ağlatan karar
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