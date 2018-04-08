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Eşini ve 2 üvey oğlunu öldüren şüpheli, kaçırdığı üvey kızına da tecavüz etmiş

'ın Marmara Ereğlisi ilçesinde eşi Güzel Belli (44) ile kadının önceki evliliğinden olan oğulları Ardınç (10) ve Arda Edirne'yi (12) sert cisimlerle vurarak yaraladıktan sonra boğarak öldürüp, eşinin diğer evliliğinden olan Melisa Y.'yi (14) kaçıran Hayati Belli (47) yakalandı. İfadesinde cinayetleri soğukkanlılıkla anlatan, eşini kendisine pezevenk dediği için öldürdüğünü öne süren Belli, kaçırdığı üvey kızı Melisa'ya da ormanlık alanda tecavüz ettiğini söyledi.

DHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 8.4.2018 15:17 Güncelleme Tarihi: 8.4.2018 15:32
Eşini ve 2 üvey oğlunu öldüren şüpheli, kaçırdığı üvey kızına da tecavüz etmiş

Olay, Marmara Ereğlisi'ne bağlı Yeniçiftlik Mahallesi Dereağzı Sokak üzerindeki 3 katlı müstakil evde meydana geldi. Yaklaşık 4 ay önce 'fuhuş ve fuhşa aracılık yapmak' suçundan tutuklanan Hayati Belli ile eşi Güzel Belli, bir hafta önce cezaevinden tahliye edildi. Ailenin oturduğu evde dün, henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma sırasında Hayati Belli, eline aldığı sert bir cisimle eşi Güzel Belli ile kadının önceki evliliğinden olan oğulları Ardınç ve Arda Edirne'ye vurdu, ardından da üçünü de boğarak öldürdü. Hayati Belli, cinayetlerin ardından eşinin diğer evliliğinden olan Melisa Y.'yi de tehditle kaçırdı.

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Eşini ve 2 üvey oğlunu öldüren şüpheli, kaçırdığı üvey kızına da tecavüz etmiş
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