Firari kripto hacker'lara baskın

İstanbul Emniyeti Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nün bünyesinde, geçmişte işledikleri farklı suçlardan dolayı tutuksuz yargılanırken hapis cezaları kesinleşen firari şüphelilerin yakalanması için 10 kişilik "İnfaz Timi" oluşturuldu. Tim, haklarında yakalama kararı bulunan ve aranan firari siber dolandırıcıların, hackerların ve bilgisayar korsanlarının izini sürdü. Kendi fotoğrafları ile başkalarının adına düzenlenmiş sahte kimliklerle satın aldıkları "Patates Hat" olarak adlandırılan cep telefonu hatlarını kullanan, sahte kimliklerle polislerden gizlenen ve "Kripto" olarak ifade edilen firari hackerların yine farklı kişilerin adına kayıtlı olan ikamet adreslerinde saklandıkları belirlendi. Bazı firarilerin günlük kiralık evlerde saklandıkları saptandı.

ÜÇ AŞAMALI OPERASYON



İstanbul Siber Polisleri, sahte kimlik, patates hat, adres tespiti başlığıyla üç aşamadan oluşan bir operasyon yolu izledi. Son olarak hackerların saklandıkları adresler belirlendi ve adreslere peş peşe baskınlar yapıldı. 2 yıldan 15 yıla kadar kesilmiş hapis cezaları bulunan ve aranan 84 siber dolandırıcı ve hacker yakalanarak gözaltına alındı. İnsanların mail ve sosyal medya hesaplarını ele geçirerek fidye isteme, kredi kartı kopyalama, zombi bilgisayar, klon çağrı merkezi, derin ekleme ve yasa dışı bahis başta olmak üzere farklı suçlardan ötürü hapis cezaları alan ve İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne getirilen hackerlar tutuklanarak cezaevine yerleştirildi. Tutuklanan hackerlar arasında 10 yıl 6 ay hapis cezası alan Yılmaz B., 9 yıl hapis cezası alan Ecevit K. ile 8 yıl hapis cezası alan Mesut H. de bulunuyor.



