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Kalp krizinden ölen polis memuru, memleketi Alaşehir'de toprağa verildi

İstanbul'da evinde geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitiren polis memuru Ercan Bilgin (28), memleketi 'nın Alaşehir ilçesinde düzenlenen resmi törenle son yolculuğuna uğurlandı.

DHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 8.4.2018 16:47
Kalp krizinden ölen polis memuru, memleketi Alaşehir'de toprağa verildi

Üsküdar Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü'nde görevli, 2 yıllık polis memuru Ercan Bilgin, dün sabaha karşı evinde rahatsızlandı. Bekar olan Bilgin'in, kaldırıldığı Haydarpaşa Numune Hastanesi'nde kalp krizinden yaşamını yitirdiği belirlendi. Bilgin'in cenazesi, toprağa verilmek üzere memleketi 'nın Alaşehir ilçesine gönderildi. Bilgin'in Türk bayrağına sarılı cenazesi ilk olarak Barış Mahallesi Küme Evleri'ndeki baba ocağına getirildi. Cenaze, evin önüne geldiğinde gözyaşları sel oldu.

Hellallik alınmasından sonra cenaze, öğlen Barış Mahallesi Camisi'ne götürüldü. Törene, Alaşehir Kaymakamı Abdullah Uçgun, Manisa İl Emniyet Müdürü Fevzi Bilgiç, Bilgin'in İstanbul'dan gelen mesai arkadaşları, yakınları ve vatandaşlar katıldı. Cenazede, felçli olan ve konuşma zorluğu çeken Abdurrahman Bilgin, oğlunun bilinen hiçbir rahatsızlığı olmadığını belirterek, "Neden ve nasıl böyle bir şey oldu, anlam veremiyorum" dedi. Abla Meliha Nur da "Dün akşam yaklaşık 45 dakika kardeşlerim Ercan ve Şeyma ile görüntülü sohbet ettik. Ercan, çok sağlıklıydı, hiçbir rahatsızlığı yoktu. Sabah ölüm haberini aldık. Polis arkadaşlarıyla mesajlaşırken, cevap vermemiş. Arkadaşları şüphelenip eve gitmişler, kapıyı çilingire açtırmışlar. Hastaneye götürüldüğünde ölmüş. Ailemizde kalp rahatsızlığı sorunu yaşayanlar var ama bu kadar genç yaştaki birinde olacağını düşünemiyorum. En son evde pizza yiyip, yanında kola içmiş. Ölümüne bir anlam veremiyorum" diyerek gözyaşı döktü. Kılınan namazın ardından Bilgin'in tabutu, bir süre meslektaşlarının omuzlarında taşınarak, Alaşehir Yeni Mezarlık'a götürüldü. Bilgin, burada gözyaşları içinde toprağa verildi.

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Kalp krizinden ölen polis memuru, memleketi Alaşehir'de toprağa verildi
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