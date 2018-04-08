Kemal Kılıçdaroğlu’na sanatçılardan sert tepki:Haddini bil

Zeytin Dalı Harekatı'nda destan yazan kahraman Mehmetçiğe moral vermek için vatan aşkıyla Hatay
'daki sınır birliklerine ziyarette bulunan sporcu ve sanatçılara hakaretler yağdırarak siyaset üslubunda haddini
aşan CHP
lideri Kemal Kılıçdaroğlu
'na tepkiler dinmek bilmiyor. edepsizce, empatiden yoksun...
Sanatçı kafilesinde bulunan Türk sinemasının değerli isimlerinden Hülya Koçyiğit
yaptığı yazılı açıklamada "Sanata, sanatçısına bu denli kıymet veren, dünyaya adını duyurmuş bir lider olan Atatürk'ün izinden gitmeye çalışan, aynı partinin lideri Sayın Kılıçdaroğlu'nun ülkesinin sanatçıları için az bile söylediğini ifade ettiği sert, nahoş sözleri, partisinin kuruluşundan bugüne var olan paydasıyla örtüşmediğinin bir göstergesidir. Beni açıkça dile getirdiğim fikirlerimden ötürü, halkın seçtiği Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan
'ın bu ülke için yaptıklarını takdir ettiğim, fikirlerimi açıkça söylediğim için yandaş ilan eden, sırf kendisi ile aynı rengi seçmediğim için artık beni sevmediğini, hatta mümkünse son nefesimi vermemi istediklerini defalarca yazan, bu yorumları -yeni çağa ayak uydurursak- 'retweet' ve 'repost' eden binlerce kişi var.. Sırf aynı paydada buluşulmadığı için ötekileştiriyoruz birilerini ve bunu kimi zaman edepsizce, empatiden yoksun, şiddet eğilimi içerisinde yapıyoruz. Peki hoşgörümüz nerede? Hayatımızı zenginleştirecek olan kaybolmaya yüz tutmuş değerler sadakat, güven, sorumluluk, sevgi, dürüstlük, şefkat, adalet, merhamet, yardımlaşma, cömertlik, fedakarlık, hesap verilebilirlik, uzlaşmacılık, saygı, vefa, alçak gönüllük, tolerans, helalleşme, empati, kibirsizlik. Kendi içimizde doğru olanı aramayı sürdürmedikçe, iyi insan olabilmeyi gayemiz haline getirmedikçe bu duygulara hasretimiz kat be kat artacak" dedi. 'SEN KİMSİN , HADDİNİ BİL!' Cengiz Kurtoğlu
ise Kılıçdaroğlu'nun sınır birliklerine giden sanatçılar için kullandığı rezil adamlar sözüne sert tepki göstererek 'Bana rezil diyen reziloğlu rezildir. Sen kimsin haddini bil' dedi. 'BU SÖZLER KESİNLİKLE KABUL EDİLEMEZ'
Orhan
Gencebay
Kılıçdaoğlu'nun
sözlerine "Orada
bizim aslanlarımız,
yavrularımız,
canlarımız
var. Oraya tabii ki
gidilecek. Orada
sınırda sadece
Cumhurbaşkanımız olmamalı herkes
olmalı. Muhalefet de orada
olmalı. Burada ayrım olmaz. Burada
vatan söz konusudur. Belki muhalefet
de gidiyordur bilemiyorum.
Burada söylenen sözler eleştiriler
son derece yanlıştır, kabul etmiyorum"
diyerek tepki gösterdi. 'BİZE VERDİĞİ DEĞER BU'
Klarnet sanatçısı Serkan Çağrı
Kılıçdaroğlu'yla ilgili
'Bir genel başkana
yakışmayacak ifadeler.
Demek ki göreve gelse
sanata ve sanatçılara
vereceği değer bu
olacak" dedi.