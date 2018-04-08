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Kemal ’na sanatçılardan sert tepki: bil

BİL : Nahoş sözleri ’nin kuruluş paydasıyla uyuşmuyor... : Bana rezil diyen rezil oğlu rezildir. Sen kimsin haddini bil. : Bir genel başkana yakışmıyor...

DHA SABAH MAGAZİN SERVİSİ Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 8.4.2018
Kemal Kılıçdaroğlu’na sanatçılardan sert tepki:Haddini bil
Zeytin Dalı Harekatı'nda destan yazan kahraman Mehmetçiğe moral vermek için vatan aşkıyla 'daki sınır birliklerine ziyarette bulunan sporcu ve sanatçılara hakaretler yağdırarak siyaset üslubunda aşan lideri Kemal 'na tepkiler dinmek bilmiyor.

edepsizce, empatiden yoksun...
Sanatçı kafilesinde bulunan Türk sinemasının değerli isimlerinden yaptığı yazılı açıklamada "Sanata, sanatçısına bu denli kıymet veren, dünyaya adını duyurmuş bir lider olan Atatürk'ün izinden gitmeye çalışan, aynı partinin lideri Sayın Kılıçdaroğlu'nun ülkesinin sanatçıları için az bile söylediğini ifade ettiği sert, nahoş sözleri, partisinin kuruluşundan bugüne var olan paydasıyla örtüşmediğinin bir göstergesidir. Beni açıkça dile getirdiğim fikirlerimden ötürü, halkın seçtiği Cumhurbaşkanımız Sayın 'ın bu ülke için yaptıklarını takdir ettiğim, fikirlerimi açıkça söylediğim için yandaş ilan eden, sırf kendisi ile aynı rengi seçmediğim için artık beni sevmediğini, hatta mümkünse son nefesimi vermemi istediklerini defalarca yazan, bu yorumları -yeni çağa ayak uydurursak- 'retweet' ve 'repost' eden binlerce kişi var.. Sırf aynı paydada buluşulmadığı için ötekileştiriyoruz birilerini ve bunu kimi zaman edepsizce, empatiden yoksun, şiddet eğilimi içerisinde yapıyoruz. Peki hoşgörümüz nerede? Hayatımızı zenginleştirecek olan kaybolmaya yüz tutmuş değerler sadakat, güven, sorumluluk, sevgi, dürüstlük, şefkat, adalet, merhamet, yardımlaşma, cömertlik, fedakarlık, hesap verilebilirlik, uzlaşmacılık, saygı, vefa, alçak gönüllük, tolerans, helalleşme, empati, kibirsizlik. Kendi içimizde doğru olanı aramayı sürdürmedikçe, iyi insan olabilmeyi gayemiz haline getirmedikçe bu duygulara hasretimiz kat be kat artacak" dedi.

'SEN KİMSİN , HADDİNİ BİL!'
ise Kılıçdaroğlu'nun sınır birliklerine giden sanatçılar için kullandığı rezil adamlar sözüne sert tepki göstererek 'Bana rezil diyen reziloğlu rezildir. Sen kimsin haddini bil' dedi.

'BU SÖZLER KESİNLİKLE KABUL EDİLEMEZ'
Orhan Gencebay Kılıçdaoğlu'nun sözlerine "Orada bizim aslanlarımız, yavrularımız, canlarımız var. Oraya tabii ki gidilecek. Orada sınırda sadece Cumhurbaşkanımız olmamalı herkes olmalı. Muhalefet de orada olmalı. Burada ayrım olmaz. Burada vatan söz konusudur. Belki muhalefet de gidiyordur bilemiyorum. Burada söylenen sözler eleştiriler son derece yanlıştır, kabul etmiyorum" diyerek tepki gösterdi.

'BİZE VERDİĞİ DEĞER BU'
Klarnet sanatçısı Kılıçdaroğlu'yla ilgili 'Bir genel başkana yakışmayacak ifadeler. Demek ki göreve gelse sanata ve sanatçılara vereceği değer bu olacak" dedi.
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