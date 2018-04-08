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Kibrit ile oynayan minik Muhammed ölümden döndü...

'un Karayazı ilçesinde (3), kibritle oynarken, bulunduğu yatağı tutuşturdu. Ağabeyi Mikail Sever (17) tarafından alevlerin arasından yaralı kurtarılan Muhammed Sever, hastanede tedaviye alındı.

DHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 8.4.2018 11:29 Güncelleme Tarihi: 8.4.2018 11:34
Kibrit ile oynayan minik Muhammed ölümden döndü...

Karayazı ilçesine bağlı Aşağı İncesi köyünde Zahide-Dilaver Sever çiftinin 4 çocuğundan en küçüğü olan , yatakta kibritle oynarken yangın çıkardı. Tutuşun yatakta alevlerin arasında kalan küçük Muhammed'in ağlama sesi üzerine ağabeyi Mikail Sever, odaya girdi.

VÜCUDUNDA CİDDİ YANIKLAR OLUŞTU

Kardeşi, Mikail Sever'i alevlerin arasından alırken, yangın da ailenin ve komşuların müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü. Vücudunda ciddi yanıklar oluşan Muhammed, götürüldüğü 'daki Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi Yanık Merkezi'nde tedaviye alındı.

Sağlık durumu her geçen gün iyiye giden Muhammed'in hastanede bir an olsun başucundan ayrılmayan Zahide Sever, "Tandırda ekmek pişiriyordum. Eşim de ahırda hayvanlara bakıyordu. Muhammed odada yalnız yatağında kibritle oynuyordu. Kibriti yakıp yatağını ateşe vereceği hiç aklımıza gelmedi. Küçük oğlumu ağabeyi Mikail son anda kurtarmış. Bu bize büyük bir ders oldu" diye konuştu.

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Kibrit ile oynayan minik Muhammed ölümden döndü...
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