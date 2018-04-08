Kuru yük gemisi yalıya çarptı

İstanbul Boğazı
'nda dümeni kilitlenen Malta Bayraklı Vitaspirit isimli kuru yük gemisi, tarihi Hekimbaşı Salih Efendi
Yalısı'na çarptı. Paniğe neden olan kaza
da, yalıda büyük hasar oluştu. Anadolu Hisarı'nda bulunan tarihi Hekimbaşı Salih Efendi Yalısı
'na dün 15.40 sıralarında Malta bandıralı dökme yük gemisi çarptı. Çarpma ile geminin burnu komple yalının içerisine girdi ve yalının Boğaz'a bakan kısmı ve iskelesi tamamen yıkıldı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edilirken, sürüklenen gemi bir müddet sonra durdu. Kaza nedeyle İstanbul
Boğazı çift yönlü olarak deniz trafiğine kapatıldı. Kılavuz kaptan, kazaya makine arızasının neden olduğunu söyledi. 225 metre uzunluğundaki kuru yük gemisi kaza sonrası römorkörler ile çekilirken Boğaz'daki elektrik kablolarına takıldı. Yaklaşık 1 saatlik çalışma sonucu gemi kablolardan kurtarıldı ve Ahırkapı'ya çekildi. Korku dolu anlara şahit olan vatandaşlar, "Yan taraftaki restorandaydık. 20 metre kala gördük. Yalının yarısı yok oldu" ifadelerini kullandı. Hekimbaşı Salih Efendi'nin 4. kuşak torunlarına ait yalının, yazları kullanıldığı öğrenildi. Kaza öncesi kılavuz kaptanın telsizden "Şu anda hiçbir şey çalışmıyor, tam yol yalıya doğru gidiyoruz. Çok sert bir şekilde çarpacağız" dediği öğrenildi. Düğün ve konser gibi bir çok organizasyon gerçekleştirilen yalı, film ve dizilere de ev sahipliği yaptı. Yalıda son olarak 'İstanbul Kırmızısı' filmi çekildi.