Sabah ve Atv'ye sinemaya destek plaketi

İKSV tarafından Vodafone Red
sponsorluğunda düzenlenen 37. İstanbul Film Festivali
, önceki akşam İstanbul Lütfi Kırdar'da düzenlenen açılış töreniyle başladı. Törene, Türk sinemasının seçkin isimlerinin yanı sıra usta yönetmen Peter Greenaway
ve yönetmen eşi Saskia Boddeke ile oyuncu Travis Fimmel gibi tanınmış uluslararası konuklar da katıldı. Sunuculuğunu Cem Davran'ın üstlendiği 37. İstanbul Film Festivali Açılış Töreni'nde Sinema Onur Ödülleri'nin yanı sıra festivalin gerçekleştirilmesine katkıda bulunan kurum ve kuruluşlara teşekkür plaketleri de takdim edildi. 12 yıldır "Dünya Festivallerinden" bölümü tema sponsorluğunu üstlenen SABAH gazetesinin plaketini Turkuvaz Reklam Etkinlik ve Tanıtım Müdürü Gözde Güleryüz Türkel, 3 yıldır "Yıllara Meydan Okuyanlar" bölümünün tema sponsoru olan atv'nin plaketini de Turkuvaz Medya Grubu Kurumsal İletişim Direktörü Fecir Alptekin, İKSV Genel Müdürü Görgün Taner'in elinden aldı. KESKİNER'E ONUR ÖDÜLÜ
Gecede onur ödülleri de sahiplerine takdim edildi. "Otobüs", "Kapıcılar Kralı", "Selvi Boylum Al Yazmalım" gibi filmlerin yapımcısı Arif Keskiner'e ödülünü yıllardır beraber çalıştığı arkadaşı Sonay Kanat verirken, meslek hayatında 140 film yöneten Aram Gülyüz ödülünü Perran Kutman
'ın elinden aldı. Gülyüz, ödülünü Halit Refiğ ile Ülkü Erakalın anısına aldığını söyledi. Diğer onur ödülleri de filmi çekilen 23 öyküsüyle Türkiye sinemasına öyküleri en çok uyarlanan yazar olan, 30 film için senaryo yazan Osman Çetin ile 5 yaşından beri oyunculuk yapan oyuncu Perihan Savaş
'a verildi. Festivalin "Sinema Emek Ödülü"nü ise 20 yıldır Beyoğlu'nun köklü sinemalarından Atlas Sineması'nın müdürlüğünü üstlenen Cevdet Pişkin aldı. Festivalin yarışmaları ile jüri üyelerinin de tanıtıldığı açılış töreninden sonra festival, Andrew Haigh'in yönettiği ve oyuncu Charlie Plummer'a Venedik'te "En İyi Genç Oyuncu" ödülü getiren "Lean on Pete" filminin gösterimiyle başladı. 9 sinema salonunda 43 ülkeden 200 filmin gösterileceği festivalde kazananlar 17 Nisan Salı akşamı yapılacak İstanbul Film Festivali Ödül Töreni'nde açıklanacak.