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Son Dakika: 'da ! Vatandaşlar sokağa döküldü

Son dakika haberi... 'da, AFAD verilerine göre 4.7 büyüklüğünde bir meydana geldi. Deprem hasara neden olmazken, panik yaşayan vatandaşlar ise sokağa döküldü. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından yapılan açıklamaya göre saat 00.16'da merkez üssü Bolu Merkez'de 4.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem herhangi bir hasara neden olmadı. Sarsıntının ardından korku yaşayan vatandaşlar ise sokağa döküldü. Vatandaşlar büyük endişe yaşarken, bir süre evlerine girmedi. Evlerinden çıkan bazı vatandaşlar ise araçlarının içerisinde bekledi.

AJANSLAR Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 8.4.2018 07:35 Güncelleme Tarihi: 8.4.2018 07:41
Son Dakika: Bolu'da deprem! Vatandaşlar sokağa döküldü

Son dakika haberi... 'da, AFAD verilerine göre 4.7 büyüklüğünde bir meydana geldi. Deprem hasara neden olmazken, panik yaşayan vatandaşlar ise sokağa döküldü. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından yapılan açıklamaya göre saat 00.16'da merkez üssü Bolu Merkez'de 4.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem herhangi bir hasara neden olmadı. Sarsıntının ardından korku yaşayan vatandaşlar ise sokağa döküldü. Vatandaşlar büyük endişe yaşarken, bir süre evlerine girmedi. Evlerinden çıkan bazı vatandaşlar ise araçlarının içerisinde bekledi.

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Son Dakika: Bolu'da deprem! Vatandaşlar sokağa döküldü
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