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Son dakika haberi: 'ın olduğu uçakta yangın çıktı!

Gelen son dakika haberine göre İstanbul 'ndan kalkış yapmak için piste ilerleyen iş jetinin  'taksi' yaptığı sırada lastiği patladı. Uçağın inişi takımlarından duman çıkınca Devlet Hava Meydanları İşletmesi () itfaiyesi ekipleri tarafından söndürüldü. Uçağın içinde bulunan fenomeni , sosyal medya hesabından itfaiye ekiplerinin çalışma anlarına ilişkin görüntüler paylaştı.

Giriş Tarihi: 8.4.2018 21:09 Güncelleme Tarihi: 8.4.2018 21:37
Son dakika haberi: Kerimcan Durmaz'ın olduğu uçakta yangın çıktı!

Bu akşam saat 18.00 sıralarında Genel Havacılık Terminali apronundan hareket eden TC-LAA kuyruk tecilli Cessna 560 Citation V tipi uçak, Ercan Havalimanı'na kalkış yapmak için 'taksi' yolundan piste doğru ilerlemeye başladı. Bu sırada uçağın pilotu sağ iniş takımındaki lastik patladığını fark etti. Sürtünmenin etkisi ile patlayan lastikten duman çıkınca itfaiye ekipleri müdahale etti.

Olayı inceleyen DHMİ yetkilileri uçağın her iki tekerleğinin patlağını belirledi.
Bu arada, uçağın içinde bulunan fenomeni , sosyal medya hesabından itfaiye ekiplerinin çalışma anlarına ilişkin görüntüler paylaştı. İşte itfaiye'nin müdahale anı:

Son dakika haberi: Kerimcan Durmaz'ın olduğu uçakta yangın çıktı!

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Son dakika haberi: Kerimcan Durmaz'ın olduğu uçakta yangın çıktı!
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