Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Yaşam Haberleri > Zihinsel engelli oğlunu 20 yıl kafeste hapsetti

Zihinsel engelli oğlunu 20 yıl kafeste hapsetti

'da zihinsel engelli oğlunu 20 yıl boyunca kafeste hapsettiği öne sürülen baba gözaltına alındı

Giriş Tarihi: 8.4.2018 14:10 Güncelleme Tarihi: 8.4.2018 14:26
Zihinsel engelli oğlunu 20 yıl kafeste hapsetti

'da zihinsel engelli olduğu gerekçesiyle oğlunu ahşap bir kafeste 20 yıldan fazla hapsettiği ileri sürülen baba gözaltına alındı.

Kyodo ajansının habere göre, Yoşitane Yamasaki isimli 73 yaşındaki adam, oğlunu Sanda şehrindeki evinin yanında prefabrik bir kulübede, 1 metre yüksekliğinde ve 2 metre genişliğindeki ahşap kafeste 20 yıldan fazla hapsettiği şüphesiyle gözaltına alındı.

Yamasaki'nin eşine, ölmeden önce hemşirelik bakımı sağlayan yerel bir görevlinin, ocak ayında, durumu yetkililere bildirmesi üzerine harekete geçen polisin konuyla ilgili inceleme başlattığı açıklandı.

ŞİDDETE BAŞVURDUĞU İÇİN HAPSETMİŞ

Gözaltına alınan Yamasaki'nin, yetkililere, hastalığı nedeniyle şiddete başvurduğu iddiasıyla, yaklaşık 16 yaşından bu yana kilitlediği oğluna her gün yemek verdiğini ve gün aşırı banyo yapmasına izin verdiğini söylediği kaydedildi.

Yaşlı adamın şimdi 42 yaşında olan oğlunun, omurgasının eğrilmesi dışında sağlık durumunun iyi olduğu ve yetkililer tarafından sosyal yardım tesisine gönderildiği açıklandı.

Kibrit ile oynayan minik Muhammed ölümden döndü...

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Zihinsel engelli oğlunu 20 yıl kafeste hapsetti
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN