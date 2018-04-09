Akseki-Seydişehir yolunda feci kaza: 1 ölü, 1 yaralı

Kaza, Akseki-Seydişehir D-695 Karayolu 10. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Akseki istikametinden Seydişehir istikametine gitmekte olan Kemalettin Şahin'in kullandığı 42 LB 799 plakalı otomobil, karşı yönden gelmekte olan Mahmut Kınık'ın kullandığı 32 SB 432 plakalı kamyonla çarpıştı.Parçalanan ve hurdaya dönen otomobilin sürücüsü Kemalettin Şahin (56) araç içerisinde feci şekilde yaşamını yitirirken kamyonda yolcu olarak bulunan Alibey Öztop ise yaralandı.





Kazanın ardından Akseki-Seydişehir yolunda trafik araçlar kaldırılıncaya kadar kontrollü olarak tek şeritten sağlandı.