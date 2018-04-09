Aşırı hız üç genci öldürdü

Balıkesir
'in Ayvalık ilçesinde önceki akşam, galericilik yapan babasının lüks otomobilini alan Gözde Çam, (18), arkadaşları İbrahim Alper Yavaş (20) ve Mert Artur (22) ile birlikte gezmek için, ünlü turizm merkezi Sarımsaklı'ya gitti. Gecenin ilerleyen saatlerinde Ayvalık'a dönmek üzere yola çıkan Gözde Çam, aşırı hız yapınca Çamlık Koyu mevkisinde virajda direksiyon hâkimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan otomobil Laka Deresi yakınlarında, yol kenarındaki beton elektrik direğine çarptı. Otomobilin hurdaya döndüğü kazayı gören vatandaşların ihbarıyla olay yerine gelen sağlık ekipleri, üç gencin de öldüğünü belirledi. Kazayı duyunca olay yerine koşan aileler acı haberle yıkılırken, itfaiye tarafından çıkarılan cesetler, otopsi için Bursa
Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.