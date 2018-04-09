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Başkent’te sı: 1 ölü, 2 yaralı

’nın Gölbaşı ilçesinde meydana gelen sında 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 9.4.2018 06:59
Başkent’te trafik kazası: 1 ölü, 2 yaralı
, Gölbaşı ilçesi Çevre Yolu'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, üzerinden Gölbaşı istikametine giden sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen yabancı plakalı bir araç İncek mevkiinde Y.P. (26) yönetimindeki 06 ERJ 48 plakalı otomobile arkadan çarptı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yapılan ilk müdahalede kazada otomobil sürücüsü Y.P.'nin olay yerinde hayatını kaybettiği belirtildi. Aynı araçta bulunan ve kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi ile yabancı plakalı aracın şoförü yaralandı. Kazada ölen Y.P. Gölbaşı Ahmet Özsoy Hastanesi Morguna kaldırılırken yaralılar da tedavi için hastaneye sevk edildi.
Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.
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Başkent’te trafik kazası: 1 ölü, 2 yaralı
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