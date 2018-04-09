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Çocukların silahla oyunu acı bitti

SIRRIBERK ARSLAN
SIRRIBERK ARSLAN Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 9.4.2018
Çocukların silahla oyunu acı bitti
'in Nurdağı ilçesinde av tüfeğiyle oynayan 10 yaşındaki çocuk, aynı yaştaki kuzeninin kazara ölümüne neden oldu. Alınan bilgiye göre, evlerinin bahçesinde av tüfeğiyle oynayan Ş.B. şakalaştığı amcasının oğlu Kemal B.'yi av tüfeğiyle kazara vurdu. Silah sesini duyan çocukların yakınları,112 Acil Servis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Kemal B.'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Osmaniye'den ailesiyle birlikte dedesinin 40 mevlidi için geldiği öğrenilen Kemal B'nin cenazesi, otopsi için İslahiye Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
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Çocukların silahla oyunu acı bitti
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