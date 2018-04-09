Doğum günü kutlamasından dönen çift trafik kazasında öldü

Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde kamyon ile çarpışan otomobildeki çift öldü.

Ankara'dan Kahramankazan'a giden Güven Kubat'ın (37) kullandığı 06 BH 9984 plakalı otomobil, Ankara-İstanbul karayolu Aydın Mahallesi mevkisinde karşı şeride geçerek Remzi İnce (56) yönetimindeki 06 DSU 12 plakalı kargo kamyonu ile çarpıştı.

Kazada, sürücü Kubat'ın eşi Aylin Kubat (26) olay yerinde hayatını kaybetti. Ağır yaralanan sürücü Kubat ise 112 Acil Servis ekiplerince kaldırıldığı Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Aylin Kubat'ın cenazesi, Kahramankazan Hamdi Eriş Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kamyon sürücüsü İnce gözaltına alındı.

Bu arada Aylin Kubat'ın doğum günü olduğu, çiftin 5 yaşındaki çocuklarını yakınlarına bırakarak gittikleri kutlama yemeğinden döndükleri öğrenildi.