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Dolandırıcı firari çift 'da yakalandı

Bursa'da çok sayıda kişiyi ev sahibi olma vaadiyle dolandıran 'ın yöneticilerinden Ahmet ve , polisinin teknik ve fiziki takibi sonucu yakalanarak tutuklandı.

AA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 9.4.2018 09:36 Güncelleme Tarihi: 9.4.2018 09:52
Dolandırıcı firari çift Ankara'da yakalandı

Bursa'da, konut yapma vaadiyle yüzlerce kişiyi senet imzalatarak dolandırdıkları gerekçesiyle haklarında hapis cezası bulunan ve aranan 'ın yöneticileri Ahmet ve eşi 'un 'da olduğu tespit edildi.

Harekete geçen Yenimahalle İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri yaklaşık 2 ay boyunca çifti fiziki takibe aldı.

Polis, yakalanmamak için Ankara, ve Bursa'da sürekli yer değiştiren zanlıları, kimi zaman postacı, kimi zaman kargocu kılığına girerek takip etti. Toğrul çiftinin Batıkent'te bir evde saklandıklarını belirleyen ekipler adrese operasyon düzenledi.

Evdeki aramada, 'un üzerinde Selahattin Özcan adına düzenlenmiş sahte kimlik ele geçirildi.

Gözaltına alınan zanlılar, emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

MAĞDURLAR SOSYAL MEDYA ÜZERİNDEN ÖRGÜTLENMİŞTİ

Bursa 4. Ağır Ceza Mahkemesince, şirket sahibi Ahmet Toğrul'a, nitelikli dolandırıcılık suçundan, her bir mağdur için 3'er yıl olmak üzere toplam 657 yıl hapis ve 2 milyon 628 bin lira, eşi Rukiye Toğrul'a ise aynı suçtan 654 yıl hapis cezası ile 2 milyon 624 bin lira adli para cezası verilmişti.

Evlerini alamayan mağdurlar, sosyal medya aracılığıyla gruplar oluşturarak şirket yöneticileri hakkında şikayetçi olmuştu.

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Dolandırıcı firari çift Ankara'da yakalandı
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