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'ta sokak ortasında dehşet

'ta bir şahıs sokak ortasında dehşet saçtı. Silahlı şahıs önce boşanma aşamasında olduğu karısına ardından da kendisine ateş etti. Hastaneye kaldırılan karı kocanın durumlarının ağır olduğu öğrenildi.

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 9.4.2018 09:29 Güncelleme Tarihi: 9.4.2018 09:36
Esenyurt'ta sokak ortasında dehşet

Olay, Talatpaşa Mahallesi 1008 sokakta meydana geldi. İddiaya göre, D.H. isimli kadın ve V.H. isimli erkek şahıs boşanma aşamasındaydı. Bir yakınında kalan D.H. sabah saatlerinde işe gitmek üzere evden çıktı. Bu sırada sokağa gelen V.H. elindeki silahla önce D.H.'ye ardından kendisine sıktı.

DURUMLARI AĞIR

Silah sesleri üzerine sokağa çıkan mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Çevre hastanelere kaldırılan karı kocanın durumlarının ağır olduğu öğrenildi. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

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Esenyurt'ta sokak ortasında dehşet
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