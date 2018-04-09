Felçli tilki 3 yavru doğurdu

Kars
'ta
Doğa Koruma ve Milli Parklar
(DKMP) Genel Müdürlüğü ekipleri, araç çarpması sonucu yaralanan tilkiyi bulup, Kafkas Üniversitesi
Yaban Hayvanı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi
'ne götürdü. Tedavi altına alınan tilkinin ultrason muayenesinde belden arka ayaklarına kadar kısmi felç yaşadığı tespit edildi. Muayenede hayvanın hamile olduğunu fark eden ekipler, yaralı tilkiyi iyileştirmek ve doğumu sağlıklı şekilde gerçekleştirmek için büyük gayret gösterdi. Tedavisi devam eden yaralı ve hamile tilki, 4 Nisan Çarşamba günü, tabii yollarla doğum gerçekleştirdi ve 3 yavru dünyaya getirdi. Yetkililer, yavrulardan birinin oksijensiz kalması sebebiyle kurtarılamadığın söyledi.