Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Yaşam Haberleri > Felçli tilki 3 yavru doğurdu

Felçli tilki 3 yavru doğurdu

Giriş Tarihi: 9.4.2018
Felçli tilki 3 yavru doğurdu
'ta Doğa Koruma ve (DKMP) Genel Müdürlüğü ekipleri, araç çarpması sonucu yaralanan tilkiyi bulup, Yaban Hayvanı Kurtarma ve 'ne götürdü. Tedavi altına alınan tilkinin ultrason muayenesinde belden arka ayaklarına kadar kısmi felç yaşadığı tespit edildi. Muayenede hayvanın hamile olduğunu fark eden ekipler, yaralı tilkiyi iyileştirmek ve doğumu sağlıklı şekilde gerçekleştirmek için büyük gayret gösterdi. Tedavisi devam eden yaralı ve hamile tilki, 4 Nisan Çarşamba günü, tabii yollarla doğum gerçekleştirdi ve 3 yavru dünyaya getirdi. Yetkililer, yavrulardan birinin oksijensiz kalması sebebiyle kurtarılamadığın söyledi.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Felçli tilki 3 yavru doğurdu
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN