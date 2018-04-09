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Son dakika: 'de hurda yüklü kamyoneti çaldı, 'Alkollüydüm' dedi

Son dakika haberi... 'de hurda yüklü kamyoneti çalan B.Y., 'da yakalandı. yaptığını hatırlamadığını söyleyen B.Y., "Olay anında alkollüydüm" dedi.

DHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 9.4.2018 12:52 Güncelleme Tarihi: 9.4.2018 12:57
Son dakika: Denizli'de hurda yüklü kamyoneti çaldı, 'Alkollüydüm' dedi

Polisi hareket geçiren olayı 4 Nisan günü, 'de jandarma bölgesinde meydana geldi. Selahattin Şahan'a ait hurda yüklü kamyonet park halinde çalındı. Kamyonetin Antalya Kepez ilçesi Yenidoğan Mahallesi'nde park halinde olduğu bilgisi üzerine harekete geçen Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, şüpheli B.Y.'yi yakaladı.

''ALKOLLÜYDÜM, HATIRLAMIYORUM''

Sağlık kontrolü sonrasında Asayiş Şube Müdürlüğü'ne götürülen B.Y., polise verdiği ifadesinde, "Olay günü çok alkollüydüm. Ne yaptığımı hatırlamıyorum. Kendime gelince hurda malzemeleri satıp parasını yedim" dedi.

Şüphelinin ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi.

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