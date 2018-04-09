İki yıllık evlilik tek celsede sona erdi

Oyuncu Burcu Kutluk
ile iki yıl önce evlendiği yönetmen eşi Bora Tarhan
'ın 4 ay önce sessiz sedasız boşandığı ortaya çıktı. İstanbul Aile Mahkemesi'ne başvuran çift aralarında fikren ve ruhen anlaşmazlıklar olduğunu belirtti. Mahkeme, 12 Aralık 2017'deki duruşmada Kutluk ve Tarhan çiftini 'boşanma protokolü' kapsamında tek celsede boşadı. Protokole göre Bora Tarhan müşterek çocukları için aylık 5 bin lira iştirak nafakası ödeyecek. Tarhan ayrıca, 30 bin lira ayrılık tazminatının yanı sıra Burcu Kutluk'un aylık kirasını ödeyecek geliri elde edememesi halinde, bir yıl süreyle 2 bin 500 lira kira yardımında bulunacak.