Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Yaşam Haberleri > İki yıllık evlilik tek celsede sona erdi

İki yıllık evlilik tek celsede sona erdi

ALİ OKTAY
ALİ OKTAY Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 9.4.2018
İki yıllık evlilik tek celsede sona erdi
Oyuncu ile iki yıl önce evlendiği yönetmen eşi 'ın 4 ay önce sessiz sedasız boşandığı ortaya çıktı. İstanbul Aile Mahkemesi'ne başvuran çift aralarında fikren ve ruhen anlaşmazlıklar olduğunu belirtti. Mahkeme, 12 Aralık 2017'deki duruşmada Kutluk ve Tarhan çiftini 'boşanma protokolü' kapsamında tek celsede boşadı. Protokole göre Bora Tarhan müşterek çocukları için aylık 5 bin lira iştirak nafakası ödeyecek. Tarhan ayrıca, 30 bin lira ayrılık tazminatının yanı sıra Burcu Kutluk'un aylık kirasını ödeyecek geliri elde edememesi halinde, bir yıl süreyle 2 bin 500 lira kira yardımında bulunacak.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
İki yıllık evlilik tek celsede sona erdi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN