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Jandarma gözlerine inanamadı: Apartman dairesinde ’ serası’

'nın Alanya ilçesinde bir apartman dairesine baskın yapan jandarma ekipleri manzara karşısında şaşkına döndü. Seraya çevrilen dairede, 27 kök 'skunk', bir miktar esrar ile tohumları ve kurulan sera sistemleri ele geçirildi.

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 9.4.2018 10:23 Güncelleme Tarihi: 9.4.2018 10:49
Jandarma gözlerine inanamadı: Apartman dairesinde ’uyuşturucu serası’

Mahmutlar Mahallesi'ndeki bir dairede imal edildiğine dair bilgi edinen Alanya İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, çalışma başlattı. Yaptıkları teknik ve fiziki takibin ardından operasyon için savcılık izniyle harekete geçen ekipler, belirlenen daireye dün gece saatlerinde baskın düzenledi.



EKİPLER, GÖRDÜKLERİ KARŞISINDA BÜYÜK ŞAŞKINLIK YAŞADI

Baskın düzenleyen ekipler, dairede gördükleri karşısında büyük şaşkınlık yaşadı. Jandarma, uyuşturucu için dairenin adeta seraya çevrildiğini tespit etti. Uyuşturucuların yetiştirilmesi için evde özel sistemler kurulduğu, ısı, havalandırma ve nemlendirme işlemleri için her bir ayrıntının düşünülerek doğal sera ortamının sağlandığı tespit edildi. Evde gözaltına alınan şüpheli Yücel Y.'nin dairede oluşan kokuyu vantilatörlerle dışarıya aktardığı gözlendi.



PİYASA DEĞERİ 30 BİN TL OLAN UYUŞTURUCU YETİŞTİRMİŞ

Operasyonda, Türkiye'deki kilo fiyatının ortalama 30 bin lira olduğu belirtilen 27 kök 'sunk' isimli uyuşturucu, bir miktar esrar ile esrar tohumu, hassas terazi, esrar kırma makinesi, ısı ölçme cihazı, mercek, 4 adet aydınlatma için kullanılan düzenek, 2 adet fan, 2 adet güç kaynağı, ısıcı soba, mini klima ele geçirildi.

Saksılarda yetiştirilen uyuşturucu maddelere el konulurken sera sistemleri de sökülerek karakola götürüldü. Karakoldaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen olayın şüphelisi Yücel Y. ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Jandarma gözlerine inanamadı: Apartman dairesinde ’uyuşturucu serası’
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