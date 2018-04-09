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Son dakika: 'da kabin memuru, 2 milyon liralık yla yakalandı

Son dakika haberi... 'da, polisin şüphe üzerine durduğu otomobil sürücüsü M.Ç. (34), değeri yaklaşık 2 milyon liralık yla yakalandı. Yüksek lisans mezunu M.Ç.'nin bir hava yolu şirketinde kabin memuru olarak görev yaptığı belirtildi.

DHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 9.4.2018 16:27 Güncelleme Tarihi: 9.4.2018 16:37
Son dakika: Bolu'da kabin memuru, 2 milyon liralık uyuşturucuyla yakalandı

Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yolunun Bolu kesiminde, yol kontrolü yaptı. Uygulamada şüphe üzerine otomobil sürücüsü durduruldu. Otomobilde yapılan aramada, bagaj kısmında olduğu saptandı. İl Emniyet Müdürlüğü otoparkına götürülen araçta narkotik köpeği 'Sezar' ile arama yapıldı.

2 MİLYON LİRALIK UYUŞTURUCU

Aramada, 16 kilo 727 gram eroin, 48 sentetik hap, 2,16 gram kokain ile 26,88 gram metamfetamin ele geçirildi. El koyulan uyuşturucuların değerinin yaklaşık 2 milyon lira olduğu belirtildi. Uyuşturucuyla yakalanan, yüksek lisans mezunu ve bir hava yolu şirketinde kabin memuru olarak görev yapan otomobil sürücüsü M.Ç. gözaltına alındı.

Emniyetteki sorgusu tamamlanan M.Ç., sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye sevk edildi.

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Son dakika: Bolu'da kabin memuru, 2 milyon liralık uyuşturucuyla yakalandı
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