Karşı binadaki komşudan iğrenç taciz!

5 GÜNDE 3 KEZ YAKALANMIŞVatan'da yer alan habere göre, bir yıl önce taşınan Sinan K.'nın dairesini gözetlediğini fark ettikten sonra perdelerini sürekli kapalı tuttuğunu belirten Vildan D. polise verdiği ifadede, "Perdeleri açık olan Sinan K.'nın dairesini istemeden görmek zorunda kalabiliyorum. Son 5 günde 3 kez bu şekilde Sinan K.'yı yakaladım. Beni taciz edip uygunsuz hareketlerde bulunan Sinan K.'dan şikayetçiyim" dedi. Diğer kadın C.D. ise "Salonun camın hafif aralamıştım. Perdeyi kapatacakken, Sinan K.'yı çıplak vaziyette bize doğru uygunsuz bir şekilde gördüm. Telefonumla çekmek isterken elindeki beyaz havlu ile üzerini kapatarak başka odaya geçti" dedi.
İSTESEM BAŞKA YERDE YAPARIMEvli ve 3 çocuklu Sinan K. ise "Havalar sıcak olması nedeniyle atlet ve şortla oturuyordum. Eşim ve çocuklar iki aydır memlekette idi. Evli ve çocuklu biriyim. Kimsenin görebileceği şekilde mastürbasyon yapmam söz konusu değil. Yapsam bile müsait yerde yaparım. Ben şikayetçinin dairesine bakan camdan sigara içtiğim için rahatsız olmuş olabilir. Odamın camının kırılması konusunda şikayetçi değilim" dedi. Oturduğu dairenin penceresinden Vildan D. ve C.D. adlı kadınlara bakarak çıplak vaziyette mastürbasyon yaparak cinsel tacizde bulunduğu iddia edilen ve hakkında 3 yıla kadar hapis istenen Sinan K.'nın yargılanmasına önümüzdeki günlerde başlanacak.