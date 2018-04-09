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Marangoz atölyesi, da küle döndü

'nin Kadirli ilçesinde bir marangoz atölyesi, çıkan da küle döndü.

DHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 9.4.2018 07:54 Güncelleme Tarihi: 9.4.2018 07:56
Marangoz atölyesi, yangında küle döndü
, gece saatlerinde Cemal Paşa Mahallesi Küçük Sanayi Sitesi'nde bulunan Adil Kırşan'a ait marangoz atölyesinde çıktı. Atölyeden alevlerin yükseldiğini fark eden site görevlileri, itfaiyeyi arayarak yardım istedi. Olay yerine sevk edilen itfaiye ekibi, tazyikli su sıkarak müdahale ettiği yangını bir saatte söndürdü. Yangının mesai dışında çıkması sonucu yaralanan ya da ölen olmazken, atölyede büyük çaplı maddi hasar meydana geldi. İlçe Emniyet Müdürü İrfan da yangın yerine gelerek, incelemede bulundu. Uzman itfaiye erleri, atölyeyi küle çeviren yangının kesin çıkış nedenini belirlemek için çalışma başlattı.
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Marangoz atölyesi, yangında küle döndü
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