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'den son dakika uyarısı!

Genel Müdürlüğü'nden gelen son hava durumu raporuna göre; yurdun büyük bir bölümünde sağanak yağış bekleniyor. Parçalı ve çok bulutlu bir hava beklenen İstanbul'da sıcaklıklar 16 dereceyi gösteriyor. Yer yer gök gürültülü ve sağanak yağışlı geçecek olan Ankara'da ise sıcaklığın 20 derece olması bekleniyor.

Giriş Tarihi: 9.4.2018 08:59 Güncelleme Tarihi: 9.4.2018 09:01
Meteoroloji'den son dakika uyarısı!

'nin 5 günlük hava tahmin raporuna göre; İstanbul'da hava sıcaklıkları bugün itibari ile yükselmeye başlıyor. Çarşamba günü sıcaklıkların 22 derecelere çıkacağı İstanbul'da bu hafta tam bir bahar havasının yaşanması bekleniyor.

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Meteoroloji'den son dakika uyarısı!
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