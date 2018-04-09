Meteoroloji'den son dakika uyarısı!

Meteoroloji'nin 5 günlük hava tahmin raporuna göre; İstanbul'da hava sıcaklıkları bugün itibari ile yükselmeye başlıyor. Çarşamba günü sıcaklıkların 22 derecelere çıkacağı İstanbul'da bu hafta tam bir bahar havasının yaşanması bekleniyor.