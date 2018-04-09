Sanatçılardan ‘Türkiye Marşı’

Ünlü sanatçılar, her zaman Mehmetçik'in yanında olduklarını göstermek amacıyla seslendirdikleri "Türkiye Marşı"nı yayımladı. Erhan Yazıcıoğlu, Mustafa Ceceli, Tamer Karadağlı, Sefa Zengin, Erhan Güleryüz, Volkan Severcan, Ziya Kürküt, Orhan Hakalmaz, Barış Yurtçu, İbrahim Sarıtaş, Burak Uçman, Kemal Başar, Oktay Gürsoy, Tayfun Sav, Erol Koçan, Bengü, Ece Seçkin, Kalust Şalcıoğlu, Haluk Özenç ve Ali Erşan Cebisli'nin de aralarında bulunduğu sanatçılar, "Türkiye Marşı"na imza attı. Sanatçılar yaptıkları açıklamada "Mehmetçiğimizin her daim yanında olduğumuzu gösteren Türkiye Marşı'mızı, Türkiye'nin samimi insanlarına hediye ediyoruz" dedi.