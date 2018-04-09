Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Yaşam Haberleri > Sanatçılardan ‘Türkiye Marşı’

Sanatçılardan ‘ Marşı’

AA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 9.4.2018
Sanatçılardan ‘Türkiye Marşı’

Ünlü sanatçılar, her zaman Mehmetçik'in yanında olduklarını göstermek amacıyla seslendirdikleri " Marşı"nı yayımladı. , , , Sefa Zengin, , , Ziya Kürküt, , Barış Yurtçu, İbrahim Sarıtaş, Burak Uçman, , Oktay Gürsoy, Tayfun Sav, Erol Koçan, Bengü, , Kalust Şalcıoğlu, Haluk Özenç ve Ali Erşan Cebisli'nin de aralarında bulunduğu sanatçılar, "Türkiye Marşı"na imza attı. Sanatçılar yaptıkları açıklamada "Mehmetçiğimizin her daim yanında olduğumuzu gösteren Türkiye Marşı'mızı, Türkiye'nin samimi insanlarına hediye ediyoruz" dedi.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Sanatçılardan ‘Türkiye Marşı’
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN