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Son dakika: 'da servis ü : 15 öğrenci yaralı

Son dakika haberi... 'nın Kozan ilçesinde, ilk ve ortaokul öğrencilerinin taşındığı servis ü, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün kontrolünden çıkıp, . da 15 öğrenci, hafif yaralandı.

Giriş Tarihi: 9.4.2018 10:06 Güncelleme Tarihi: 9.4.2018 10:23
Son dakika: Adana'da servis midibüsü şarampole yuvarlandı: 15 öğrenci yaralı

, saat 07.30 sıralarında, Sırelif yolu üzerinde meydana geldi. Durmuşlu Mahallesi'ndeki ilk ve ortaokul öğrencilerini sabah okula götürmek için alan Cumhur Çetin'in kullandığı 01 RB 645 plakalı servis, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkıp, .

15 ÖĞRENCİ YARALANDI

Kazada, serviste bulunan 15 öğrenci, çeşitli yerlerinden yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarıyla olay yerine gelen sağlık görevlileri, yaralı öğrencileri ambulanslarla Kozan Devlet Hastanesi'ne götürdü.

Öğrenciler, tedaviye alınırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Son dakika: Adana'da servis midibüsü şarampole yuvarlandı: 15 öğrenci yaralı
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