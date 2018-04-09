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Son dakika: 'da çocuklarına kendini polis olarak tanıtıp eden zanlı yakalandı

Son dakika haberi... 'da sahte hesaplarından kendini polis ve MİT elemanı olarak tanıtarak çocuklarına günlük kiraladığı evlerde eden zanlı yakalandı.

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 9.4.2018 14:20 Güncelleme Tarihi: 9.4.2018 14:33
Son dakika: Ankara'da küçük kız çocuklarına kendini polis olarak tanıtıp taciz eden zanlı yakalandı

'da hesaplarından sahte isimler açarak profil resmine polis fotoğrafı koyup çocukları kandırarak eden yakalandı. Küçük yaşta çocukları hedef alan ve kendisini polis veya MİT personeli olarak tanıtan Tastan'ın, küçük çocuklara uyuşturucu verdiği, bu anları da telefon ile kayıt altına aldığı öğrenildi.

ŞAFAK OPERASYONUYLA YAKALANDI

Çocuklara şantaj yaparak günlük kiraladığı evlere çağırdığı bilgisi edinilen Tastan'ın, son olarak S.T. isimli 14 yaşındaki küçük bir kız çocuğunu kandırdığı ve gelen bir ihbar üzerine Yenimahalle İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekiplerince takibe alındığı belirtildi. Polis ekiplerinin gerçekleştirdiği fiziki takip sonucu zanlı şafak vakti düzenlenen operasyon ile kıskıvrak yakalandı.

Ekipler tarafından yakalanan Altan Tastan çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Ayrıca Tastan'ın 3 taciz olayı daha olmak üzere 5 suçtan sabıkası olduğu kaydedildi.

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Son dakika: Ankara'da küçük kız çocuklarına kendini polis olarak tanıtıp taciz eden zanlı yakalandı
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