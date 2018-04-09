Son dakika: Çiftlik Bank dolandırıcısı 'Tosuncuk' Mehmet Aydın'ın hikayesi

İŞTE 'TOSUNCUK' MEHMET AYDIN'IN SUÇ GEÇMİŞİ

Binlerce kişiyi dolandırarak sırra kadem basan Çiftlik Bank vurguncusu Mehmet Aydın'a ilişkin yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. En son Arjantin'deki fotoğrafı ortaya çıkan ve nerede olduğuna dair henüz bir bilgi bulunmayan Çiftlik Bank dolandırıcısı'Tosuncuk' Mehmet Aydın'ın 13 suç kaydı olduğu bilgisi ortaya çıktı. Mehmet Aydın'ın ilk suç kaydı dolandırıcılık ve hileli iflas. Ayrıca, saadet zinciri Detay Maxinet'ten de Aydın'ın hesabına farklı tarihlerde 5 milyon 96 bin TL gönderildiği iddia ediliyor.

Aslen Giresunlu olan 27 yaşındaki Mehmet Aydın, Bursa Nilüfer'de doğup büyüdü. Bundan sadece 5 yıl öncesine kadar Bursa'nın lüks restoranlarından birinde işçi olarak çalışıyordu. Kısa süreliğine çalıştığı restoranda SGK girişi yapılan Aydın, işten ayrıldıktan sonra İstanbul Beykoz'da yaşamaya başladı ve Çiftlik Bank'ın temelini burada attı.