Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Yaşam Haberleri > Son dakika: İstanbul Boğazı'nda Hekimbaşı Salih Efendi Yalısı'na çarpan geminin işletmecisinden açıklama

Son dakika: 'nda 'na çarpan geminin işletmecisinden açıklama

Son dakika haberi... 'ndaki 'na çarpan geminin işletmecisi S.A, olayın nedenlerinin tüm yönleriyle araştırılması konusunda kararlı olunduğunu bildirdi.

AA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 9.4.2018 17:35 Güncelleme Tarihi: 9.4.2018 17:58
Son dakika: İstanbul Boğazı'nda Hekimbaşı Salih Efendi Yalısı'na çarpan geminin işletmecisinden açıklama

Konuya ilişkin yapılan yazılı açıklamada, S.A'nın işletmecisi olduğu "Vitaspirit (DWT 74269)" adlı gemisinin Rusya'dan Mısır'a doğru seyir halindeyken 'nda bir yalıya çarpmasından üzüntü duyulduğu belirtildi.

Kılavuz kaptanın da hazır bulunduğu geminin, ana makinesinde meydana gelen sorun neticesinde rotasından saparak tarihi bir yapıda hasara yol açtığı ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Vita Management S.A olarak bu talihsiz olay nedeniyle derin bir üzüntü duyduğumuzu belirtmek isteriz. Olaydaki en büyük tesellimiz ise herhangi bir yaralanma veya çevresel kirliliğin yaşanmamış olması. Bu vesileyle söz konusu olay esnasında yardımlarını esirgemeyen Türk yetkililerine içten teşekkürlerimizi sunarken, olayın nedenlerinin tüm yönleriyle araştırılması konusundaki kararlılığımızı da ayrıca ifade etmek isteriz. Olay yerinden kendi imkanlarıyla ayrılan Vitesipirit, bir sonraki talimata kadar 'nde demirli vaziyette beklemektedir."

NE OLMUŞTU?

Boğazı'nda 7 Nisan Cumartesi günü ilerleyen Malta bayraklı "Vitaspirit" isimli gemi, Kanlıca önlerinde gemi makinasının tamamen stop etmesi nedeniyle 'na çarpmış, kazanın ardından yalıda büyük çapta hasar oluşmuştu.

Boğaz'da tankerin çarptığı Hekimbaşı Salih Efendi Yalısı'ndan ilk görüntüler
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika: İstanbul Boğazı'nda Hekimbaşı Salih Efendi Yalısı'na çarpan geminin işletmecisinden açıklama
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN