Son dakika: İstanbul’da Dîvân-ı Hümâyun beratlarının da olduğu tarihi eserler ele geçirildi

İSTANBUL'DA DîVÂN-I HÜMÂYUN BERATLARININ DA OLDUĞU TARİHİ ESERLER ELE GEÇİRİLDİ

İstanbul'da, aralarında padişah kararlarının yerine getirilmesi amacıyla Divan katiplerine yazılan fermanların da olduğu Dîvân-ı Hümâyun beratları ile Roma, Bizans, Selçuklu ve Osmanlı dönemlerine ait bin 512 parça tarihi eser ele geçirildi. Bu eserleri satmak istedikleri gerekçesiyle biri emekli müze görevlisi 3 kaçakçı yakalandı. Alınan bilgiye göre, İstanbul Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, tarihi eser satmak istedikleri öğrenilen kişilerin yakalanması için çalışma başlattı.