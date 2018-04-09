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Son dakika: ’da Dîvân-ı Hümâyun beratlarının da olduğu tarihi eserler ele geçirildi

Son dakika haberi... 'da, aralarında padişah kararlarının yerine getirilmesi amacıyla Divan katiplerine yazılan fermanların da olduğu Dîvân-ı Hümâyun beratları ile Roma, Bizans, Selçuklu ve Osmanlı dönemlerine ait bin 512 parça tarihi eser ele geçirildi. Bu eserleri satmak istedikleri gerekçesiyle biri emekli müze görevlisi 3 kaçakçı yakalandı. Alınan bilgiye göre, İstanbul Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, tarihi eser satmak istedikleri öğrenilen kişilerin yakalanması için çalışma başlattı.

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 9.4.2018 12:26 Güncelleme Tarihi: 9.4.2018 12:39
Son dakika: İstanbul’da Dîvân-ı Hümâyun beratlarının da olduğu tarihi eserler ele geçirildi

İSTANBUL'DA DîVÂN-I HÜMÂYUN BERATLARININ DA OLDUĞU TARİHİ ESERLER ELE GEÇİRİLDİ

'da, aralarında padişah kararlarının yerine getirilmesi amacıyla Divan katiplerine yazılan fermanların da olduğu Dîvân-ı Hümâyun beratları ile Roma, Bizans, Selçuklu ve Osmanlı dönemlerine ait bin 512 parça tarihi eser ele geçirildi. Bu eserleri satmak istedikleri gerekçesiyle biri emekli müze görevlisi 3 kaçakçı yakalandı. Alınan bilgiye göre, İstanbul Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, tarihi eser satmak istedikleri öğrenilen kişilerin yakalanması için çalışma başlattı.

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Son dakika: İstanbul’da Dîvân-ı Hümâyun beratlarının da olduğu tarihi eserler ele geçirildi
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