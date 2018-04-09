Son dakika: Kocaeli'nde annenin yere attığı av tüfeği ateş aldı: 2 çocuk yaralandı

Olay öğle saatlerinde, Derince Esentepe Mahallesi'nde meydana geldi. M.H. ile kuzeni E.H. eve yeni taşınan ailenin eşyaları arasında buldukları av tüfeğiyle oynamaya başladı. Çocukların silahla oynadığını gören S.H., tüfeği alıp yere attı.

SAÇMALAR ÇEŞİTLİ YERLERE İSABET ETTİ

Yere düşen tüfeğin ateş alması sonucu saçmalar kadının oğlu M.H. ve kuzeni E.H.'ye isabet etti. M.H. omzuna ve koluna, E.H. ise bacaklarına isabet eden saçmalarla yaralandı.

Yaralı çocuklar, Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.